Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|30
|пз
|Лука Колеошо
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|9
|нп
|Джей Родригес
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 2
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1