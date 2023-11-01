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Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
22 Бразилия зщ Витиньо
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
5 Германия зщ Джордан Байер
3 Англия зщ Чарли Тейлор
16 Норвегия пз Сандер Берге
8 Англия пз Джош Браунхилл
7 Исландия пз Йоуханн Берг Гудмундссон
30 Италия пз Лука Колеошо
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
9 Англия нп Джей Родригес
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Бёрнли
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли0 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Бёрнли
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2Бёрнли
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3Бёрнли
14.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Бёрнли1 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Бёрнли
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли0 : 2
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 3 : 0Бёрнли
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Бёрнли
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 3 : 0Бёрнли
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1

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