Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|43
|зщ
|Ола Айна
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|30
|зщ
|Вилли Боли
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|24
|пз
|Симон Адингра
|31
|нп
|Ансу Фати
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 2
|07.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 3
|27.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0