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Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ноттингем Форест
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
43 Нигерия зщ Ола Айна
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
31 Испания нп Ансу Фати
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ноттингем Форест
27.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ноттингем Форест0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0

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