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Ньюкасл - Челси 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
10 Англия нп Энтони Гордон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 4Челси
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси2 : 0
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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