Ньюкасл - Челси 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.