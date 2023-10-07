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Лутон Таун - Кристал Пэлас 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Лутон Таун
Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Кристал Пэлас, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Кристал Пэлас
Лондон
24 Бельгия вр Томас Камински
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
4 Уэльс зщ Том Локьер
15 Англия зщ Теден Менжи
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
6 Англия пз Росс Баркли
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
7 Ирландия пз Чидози Огбене
9 Англия нп Карлтон Моррис
1 Англия вр Сэм Джонстон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
28 Мали пз Шейк Дукуре
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
15 Гана пз Джеффри Шлупп
9 Гана нп Джордан Айю
22 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Лутон Таун
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лутон Таун1 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Лутон Таун
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас2 : 3
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 0Кристал Пэлас
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0

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