Лутон Таун - Кристал Пэлас 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Кристал Пэлас, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Кристал Пэлас
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Том Локьер
|15
|зщ
|Теден Менжи
|12
|зщ
|Исса Каборе
|6
|пз
|Росс Баркли
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|7
|пз
|Чидози Огбене
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0