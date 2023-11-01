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Шеффилд Юнайтед - Борнмут 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Борнмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Борнмут, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Борнмут
Борнмут
18АнглияврУэс Фодеринхэм
2ГрециязщДжордж Бэлдок
5СШАзщОстон Трасти
19АнглиязщДжек Робинсон
20АнглиязщДжейден Богл
21БразилияпзВини Соуза
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
14АнглияпзЛюк Томас
28АнглияпзДжеймс Макэйти
8НидерландыпзГуставо Хамер
10АнглиянпКэмерон Арчер
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
09.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турШеффилд Юнайтед0 : 0Борнмут
02.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБорнмут2 : 1Шеффилд Юнайтед
09.02.2020Англия - Премьер-лига26-й турШеффилд Юнайтед2 : 1Борнмут
10.08.2019Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут1 : 1Шеффилд Юнайтед
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турШеффилд Юнайтед2 : 1
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур5 : 0Шеффилд Юнайтед
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турШеффилд Юнайтед1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 1Шеффилд Юнайтед
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур6 : 1Борнмут
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаБорнмут1 : 2
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2

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