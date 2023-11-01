Шеффилд Юнайтед - Борнмут 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Борнмут, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Борнмут
Борнмут
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|14
|пз
|Люк Томас
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|8
|пз
|Густаво Хамер
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Андони Ираола
История личных встреч
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2