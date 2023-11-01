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Суонси Сити - Халл Сити 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Суонси Сити
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Халл Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити1 : 1Суонси Сити
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Суонси Сити3 : 0Халл Сити
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити2 : 0Суонси Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Суонси Сити0 : 0Халл Сити
14.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Халл Сити4 : 4Суонси Сити
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Суонси Сити2 : 1Халл Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Суонси Сити2 : 2Халл Сити
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити3 : 2Суонси Сити
11.03.2017 Англия - Премьер-лига 28-й тур Халл Сити2 : 1Суонси Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Халл Сити2 : 0Суонси Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 2Суонси Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 1Суонси Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити1 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Халл Сити1 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 1Халл Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Халл Сити1 : 0
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 2Халл Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити1 : 2

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