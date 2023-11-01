Суонси Сити - Халл Сити 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Халл Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 0
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|14.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 4
|03.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|11.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2