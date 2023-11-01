00:31 ()
Онлайн трансляции
Пятница 24 ноября
Суббота 25 ноября
Свернуть список

Престон Норт Энд - Кардифф Сити 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Престон Норт Энд
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Кардифф Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Престон Норт Энд2 : 0Кардифф Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 1 ДВПрестон Норт Энд
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити4 : 0Престон Норт Энд
18.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд0 : 1Кардифф Сити
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд1 : 3Кардифф Сити
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
29.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Кардифф Сити0 : 1Престон Норт Энд
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд3 : 2
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд2 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити2 : 3
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Кардифф Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити2 : 0
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 4Кардифф Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 0Кардифф Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close