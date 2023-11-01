Престон Норт Энд - Кардифф Сити 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Кардифф Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|12.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|4 : 0
|18.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 3
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|29.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0