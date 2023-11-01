Сток Сити - Блэкберн Роверс 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|10.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 2
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|26.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2