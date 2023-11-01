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Сток Сити - Блэкберн Роверс 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Сток Сити
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
10.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сток Сити3 : 2Блэкберн Роверс
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Блэкберн Роверс
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Сток Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити1 : 0Блэкберн Роверс
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сток Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Сток Сити1 : 2Блэкберн Роверс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сток Сити2 : 3Блэкберн Роверс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Сток Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Сток Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити1 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити2 : 1
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
05.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Блэкберн Роверс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 2Блэкберн Роверс

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