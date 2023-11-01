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Миллуолл - Ковентри Сити 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Миллуолл
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Ковентри Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Ковентри Сити1 : 0Миллуолл
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Миллуолл3 : 2Ковентри Сити
29.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ковентри Сити0 : 1Миллуолл
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 1Ковентри Сити
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити6 : 1Миллуолл
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Миллуолл1 : 2Ковентри Сити
04.02.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 30-й тур Ковентри Сити0 : 2Миллуолл
10.09.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 7-й тур Миллуолл1 : 1Ковентри Сити
16.04.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 42-й тур Ковентри Сити2 : 1Миллуолл
15.08.2015 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Миллуолл0 : 4Ковентри Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 4Миллуолл
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Миллуолл0 : 1
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 2Миллуолл
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл1 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 1Миллуолл
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити0 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 2Ковентри Сити
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити0 : 2
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 0Ковентри Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 0Ковентри Сити

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