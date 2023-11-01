Миллуолл - Ковентри Сити 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Ковентри Сити, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|14.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 2
|29.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|6 : 1
|02.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|04.02.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 30-й тур
|0 : 2
|10.09.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 7-й тур
|1 : 1
|16.04.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 42-й тур
|2 : 1
|15.08.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|0 : 4
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0