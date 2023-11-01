Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2