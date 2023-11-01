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Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Саутгемптон2 : 0Хаддерсфилд Таун
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон1 : 1Хаддерсфилд Таун
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3Саутгемптон
23.12.2017 Англия - Премьер-лига 19-й тур Саутгемптон1 : 1Хаддерсфилд Таун
26.08.2017 Англия - Премьер-лига 3-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Саутгемптон
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Саутгемптон3 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 2Саутгемптон
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 2Саутгемптон

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