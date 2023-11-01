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Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
16.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Норвич Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Норвич Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Норвич Сити
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Норвич Сити1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Норвич Сити
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Норвич Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 3Норвич Сити
05.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Норвич Сити1 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 1Норвич Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Норвич Сити1 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс

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