Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Давид Вагнер
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 1
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 1
|16.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1