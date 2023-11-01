Вест Бромвич Альбион - Ипсвич Таун 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ипсвич Таун, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|23.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|01.12.2010
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2