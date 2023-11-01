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Вест Бромвич Альбион - Ипсвич Таун 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Вест Бромвич Альбион
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ипсвич Таун, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Ипсвич Таун
23.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ипсвич Таун1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.12.2010 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ипсвич Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун3 : 2
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ипсвич Таун1 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ипсвич Таун3 : 2

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