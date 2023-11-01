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Бристоль Сити - Мидлсбро 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Бристоль Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Мидлсбро, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити2 : 2Мидлсбро
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Мидлсбро1 : 1Бристоль Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити2 : 1Мидлсбро
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Мидлсбро2 : 1Бристоль Сити
23.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 1Мидлсбро
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити2 : 2Мидлсбро
02.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро0 : 1Бристоль Сити
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Бристоль Сити0 : 2Мидлсбро
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Бристоль Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бристоль Сити1 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 0Бристоль Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 1
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Мидлсбро1 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 3Мидлсбро
31.10.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 3Мидлсбро
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Мидлсбро0 : 2
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 2Мидлсбро

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