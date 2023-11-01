Бристоль Сити - Мидлсбро 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Мидлсбро, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|23.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 3
|20.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 3
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|02.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2