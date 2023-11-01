Лестер Сити - Уотфорд 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Уотфорд, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 5
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0