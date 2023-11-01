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Лестер Сити - Уотфорд 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Лестер Сити
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Уотфорд, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турУотфорд1 : 5Лестер Сити
08.01.2022Кубок Англии1/32 финалаЛестер Сити4 : 1Уотфорд
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турЛестер Сити4 : 2Уотфорд
20.06.2020Англия - Премьер-лига30-й турУотфорд1 : 1Лестер Сити
04.12.2019Англия - Премьер-лига15-й турЛестер Сити2 : 0Уотфорд
03.03.2019Англия - Премьер-лига29-й турУотфорд2 : 1Лестер Сити
01.12.2018Англия - Премьер-лига14-й турЛестер Сити2 : 0Уотфорд
20.01.2018Англия - Премьер-лига24-й турЛестер Сити2 : 0Уотфорд
26.12.2017Англия - Премьер-лига20-й турУотфорд2 : 1Лестер Сити
06.05.2017Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити3 : 0Уотфорд
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур1 : 0Лестер Сити
03.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турЛестер Сити0 : 1
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур1 : 2Лестер Сити
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турЛестер Сити1 : 0
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 3Лестер Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турУотфорд5 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур0 : 0Уотфорд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Уотфорд
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турУотфорд1 : 0

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