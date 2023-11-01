Плимут Аргайл - Сандерленд 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Сандерленд, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Тони Моубрей
История личных встреч
|01.05.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 45-й тур
|1 : 3
|19.01.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 23-й тур
|1 : 2
|02.03.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 35-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 17-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1