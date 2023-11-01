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Плимут Аргайл - Сандерленд 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
25 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Плимут Аргайл
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Сандерленд, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
01.05.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Плимут Аргайл1 : 3Сандерленд
19.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 23-й тур Сандерленд1 : 2Плимут Аргайл
02.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Сандерленд2 : 0Плимут Аргайл
03.11.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 17-й тур Плимут Аргайл0 : 2Сандерленд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Плимут Аргайл3 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 2Плимут Аргайл
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Сандерленд3 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Сандерленд
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Сандерленд3 : 1
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Сандерленд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 1Сандерленд

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