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Хетафе - Альмерия 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Хетафе
Альмерия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Альмерия, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Альмерия
Альмерия
13ИспанияврДавид Сория
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
22УругвайзщДамиан Суарес
16ИспаниязщДиего Рико
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
20СербияпзНеманья Максимович
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
19ИспаниянпБорха Майораль
7ИспаниянпХайме Мата
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
24Гвинея-БисаузщУбулан Мендес
21Испаниязщ Чуми
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
6СенегалпзДион Лопи
5АргентинапзЛукас Робертоне
19ИспанияпзСерхио Аррибас
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
7БельгиянпЛарджи Рамазани
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
26.04.2023Испания - Примера31-й турХетафе1 : 2Альмерия
09.11.2022Испания - Примера14-й турАльмерия1 : 0Хетафе
04.06.2017Испания - СегундаСегунда. 41-й турХетафе4 : 0Альмерия
06.01.2017Испания - СегундаСегунда. 20-й турАльмерия0 : 1Хетафе
01.02.2015Испания - Примера21-й турАльмерия1 : 0Хетафе
14.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчХетафе1 : 0Альмерия
08.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчАльмерия1 : 1Хетафе
29.08.2014Испания - Примера2-й турХетафе1 : 0Альмерия
26.01.2014Испания - Примера21-й турАльмерия1 : 0Хетафе
23.08.2013Испания - Примера2-й турХетафе2 : 2Альмерия
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Хетафе
06.11.2023Испания - Примера12-й турХетафе1 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 12Хетафе
28.10.2023Испания - Примера11-й тур0 : 0Хетафе
21.10.2023Испания - Примера10-й турХетафе1 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й турАльмерия1 : 3
05.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Альмерия
31.10.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 2Альмерия
28.10.2023Испания - Примера11-й турАльмерия1 : 2
22.10.2023Испания - Примера10-й тур5 : 2Альмерия

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