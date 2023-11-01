Хетафе - Альмерия 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Альмерия, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Давид Сория
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Борха Майораль
|7
|нп
|Хайме Мата
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Дион Лопи
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|04.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|4 : 0
|06.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|0 : 1
|01.02.2015
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|08.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|29.08.2014
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|26.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|23.08.2013
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 12
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2