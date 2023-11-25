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Клермон - Ланс 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Клермон
Ланс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ланс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ланс
Ланс
99 Франция вр Мори Дио
36 Гана зщ Алиду Сейду
17 Франция зщ Анди Пельмар
3 Бразилия зщ Нето Боржес
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
15 Мали зщ Шейк Умар Конате
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
12 Франция пз Максим Гоналон
18 Косово пз Эльбасан Рашани
11 Габон нп Джим Аллевина
23 Ямайка нп Шамар Николсон
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
21 Мали зщ Массадио Айдара
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Сенегал пз Нампали Менди
18 Франция пз Анди Диуф
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Франция Франк Эз
История личных встреч
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 4Ланс
12.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Ланс2 : 1Клермон
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс3 : 1Клермон
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Клермон2 : 2Ланс
25.01.2020 Франция - Лига 2 21-й тур Ланс1 : 1Клермон
27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
10.08.2019 Франция - Лига 2 3-й тур Клермон1 : 1Ланс
04.05.2019 Франция - Лига 2 36-й тур Ланс1 : 0Клермон
15.12.2018 Франция - Лига 2 18-й тур Клермон0 : 0Ланс
23.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 27-й тур Ланс0 : 1Клермон
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Клермон1 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Клермон
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Клермон0 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 2Клермон
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Клермон0 : 0
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 1 : 0Ланс
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Ланс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Ланс1 : 1

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