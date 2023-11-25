Клермон - Ланс 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ланс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ланс
Ланс
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|3
|зщ
|Нето Боржес
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|12
|пз
|Максим Гоналон
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Нампали Менди
|18
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Франк Эз
История личных встреч
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 4
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|1 : 1
|27.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|10.08.2019
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|1 : 1
|04.05.2019
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|0 : 0
|23.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 27-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1