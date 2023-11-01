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Страсбург - Марсель 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
25 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Страсбург
Марсель

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
1 Бельгия вр Матц Селс
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
77 Украина пз Эдуард Соболь
27 Франция пз Ибраима Сиссоко
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
11 Кот-д'Ивуар нп Мойзе Сахи
12 ЮАР нп Лебо Мотиба
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
27 Франция пз Жордан Верету
11 Марокко пз Амин Арит
20 Аргентина пз Хоакин Корреа
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 2Страсбург
29.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург2 : 2Марсель
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Марсель4 : 0Страсбург
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург0 : 2Марсель
30.04.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель1 : 1Страсбург
06.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Страсбург0 : 1Марсель
29.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 1Страсбург
20.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Марсель2 : 0Страсбург
03.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург1 : 1Марсель
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Марсель1 : 1 2 : 4Страсбург
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург0 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 1Страсбург
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 3 : 0Страсбург
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 0Марсель
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Марсель
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Марсель3 : 1
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0Марсель

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