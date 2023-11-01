Страсбург - Марсель 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
25 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|77
|пз
|Эдуард Соболь
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|11
|нп
|Мойзе Сахи
|12
|нп
|Лебо Мотиба
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|03.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0