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Салернитана - Лацио 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Салернитана
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лацио, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Лацио
Рим
56 Франция вр Бенуа Костиль
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
25 Италия пз Джулио Маджоре
8 Норвегия пз Эмиль Бохинен
87 Италия пз Антонио Кандрева
20 Кипр пз Григорис Кастанос
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
6 Япония пз Даити Камада
18 Дания нп Густав Исаксен
17 Италия нп Чиро Иммобиле
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Салернитана0 : 2Лацио
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Лацио1 : 3Салернитана
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Салернитана0 : 3Лацио
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Лацио3 : 0Салернитана
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Салернитана
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Салернитана0 : 2
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Салернитана4 : 0
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Салернитана
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Салернитана2 : 2
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лацио0 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Лацио1 : 0
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 0Лацио
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 3 : 1Лацио

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