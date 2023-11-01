Салернитана - Лацио 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лацио, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Лацио
Рим
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|6
|пз
|Даити Камада
|18
|нп
|Густав Исаксен
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 3
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1