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Аталанта - Наполи 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
25 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Аталанта
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
29 Италия вр Марко Карнесекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
8 Хорватия пз Марио Пашалич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
3 Бразилия зщ Натан
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
7 Северная Македония пз Элиф Элмас
21 Италия нп Маттео Политано
81 Италия нп Джакомо Распадори
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Наполи2 : 0Аталанта
05.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Аталанта1 : 2Наполи
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта1 : 3Наполи
04.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Наполи2 : 3Аталанта
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта4 : 2Наполи
10.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта3 : 1Наполи
03.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Наполи0 : 0Аталанта
17.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Наполи4 : 1Аталанта
02.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта2 : 0Наполи
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2Аталанта
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Аталанта
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Аталанта1 : 0
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 3Аталанта
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 2 : 2Аталанта
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Наполи1 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 2Наполи
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур 0 : 1Наполи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Серии A: «Аталанта» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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