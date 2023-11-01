Аталанта - Наполи 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
25 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|7
|пз
|Элиф Элмас
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Серии A: «Аталанта» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.