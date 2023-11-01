Милан - Фиорентина 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Фиорентина
Флоренция
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|15
|нп
|Лука Йович
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|9
|нп
|Лукас Бельтран
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0