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Милан - Фиорентина 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Милан
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Фиорентина
Флоренция
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
15 Сербия нп Лука Йович
11 США нп Кристиан Пулишич
1 Италия вр Пьетро Терраччано
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
4 Сербия зщ Никола Миленкович
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
77 Хорватия нп Йосип Брекало
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
04.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Фиорентина2 : 1Милан
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Милан2 : 1Фиорентина
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Милан1 : 0Фиорентина
20.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Фиорентина4 : 3Милан
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Фиорентина2 : 3Милан
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Милан2 : 0Фиорентина
22.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Фиорентина1 : 1Милан
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Милан1 : 3Фиорентина
11.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина0 : 1Милан
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Милан0 : 1Фиорентина
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Милан
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Милан2 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Милан0 : 1
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 2 : 2Милан
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 3 : 0Милан
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина2 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа F. 4-й тур 0 : 1Фиорентина
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина0 : 1
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Фиорентина
26.10.2023 Лига конференций Группа F. 3-й тур Фиорентина6 : 0

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