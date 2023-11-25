Вердер - Байер 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|20
|пз
|Романо Шмид
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|18.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 6
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|06.02.2018
|Кубок Германии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1