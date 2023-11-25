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Вердер - Байер 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Вердер
Байер

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
2БельгияпзОливье Деман
20АвстрияпзРомано Шмид
19КолумбиянпРафаэль Борре
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВердер2 : 3Байер
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБайер1 : 1Вердер
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 0Байер
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турБайер1 : 1Вердер
18.05.2020Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 4Байер
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 2Вердер
17.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБайер1 : 3Вердер
28.10.2018Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 6Байер
05.05.2018Германия - Бундеслига33-й турВердер0 : 0Байер
06.02.2018Кубок Германии1/4 финалаБайер4 : 2 ДВВердер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турВердер2 : 2
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 2Вердер
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 0
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 0Вердер
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турВердер2 : 3
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й тур0 : 1Байер
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 3Байер
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 5Байер
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 1

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