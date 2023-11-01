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Вольфсбург - РБ Лейпциг 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вольфсбург
РБ Лейпциг

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
40СШАпзКевин Паредес
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзХави Симонс
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург0 : 0РБ Лейпциг
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВольфсбург1 : 6РБ Лейпциг
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Вольфсбург
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 2Вольфсбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й тур1 : 2РБ Лейпциг
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турРБ Лейпциг6 : 0

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