Вольфсбург - РБ Лейпциг 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|40
|пз
|Кевин Паредес
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Хави Симонс
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Марко Розе
История личных встреч
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 6
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0