Унион - Аугсбург 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Аугсбург, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|3
|зщ
|Пауль Еккель
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|6
|зщ
|Робин Госенс
|33
|пз
|Алекс Крал
|19
|пз
|Яник Хаберер
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|11
|нп
|Датро Фофана
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Финн Дамен
|2
|зщ
|Роберт Гумны
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Энрико Масен
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2