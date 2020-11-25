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Унион - Аугсбург 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Унион
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Аугсбург, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
3ГерманиязщПауль Еккель
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
6ГерманиязщРобин Госенс
33ЧехияпзАлекс Крал
19ГерманияпзЯник Хаберер
20ТуниспзАисса Лайдуни
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ГерманияврФинн Дамен
2ПольшазщРоберт Гумны
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
8ГерманияпзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турАугсбург1 : 0Унион
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 2Аугсбург
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 0Унион
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турУнион0 : 0Аугсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турАугсбург2 : 1Унион
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 3Аугсбург
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турУнион2 : 0Аугсбург
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турАугсбург1 : 1Унион
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур1 : 1Унион
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 0Унион
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 0Унион
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 1Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 5Аугсбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАугсбург1 : 2

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