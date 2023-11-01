Фрайбург - Дармштадт 98 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Дармштадт 98, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|7
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|30
|вр
|Александер Брунст
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|23
|пз
|Клаус Гясула
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2