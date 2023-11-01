00:33 ()
Онлайн трансляции
Пятница 24 ноября
Суббота 25 ноября
Свернуть список

Фрайбург - Дармштадт 98 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фрайбург
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Дармштадт 98, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Дармштадт 98
Дармштадт
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
5ГерманиязщМануэль Гульде
25ФранциязщКильянн Сильдийя
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
7ГерманиянпНоа Вайсхаупт
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
30ГерманияврАлександер Брунст
4ГерманиязщКристоф Циммерман
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
6ГерманияпзМарвин Мехлем
23АлбанияпзКлаус Гясула
11ГерманияпзТобиас Кемпе
24ГерманиянпЛука Пфайффер
27ГерманиянпТим Скарке
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
29.04.2017Германия - Бундеслига31-й турДармштадт 983 : 0Фрайбург
10.12.2016Германия - Бундеслига14-й турФрайбург1 : 0Дармштадт 98
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур3 : 1Фрайбург
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й турФрайбург5 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаФрайбург1 : 3
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Фрайбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турДармштадт 980 : 0
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 981 : 2
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур8 : 0Дармштадт 98
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 981 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур1 : 2Дармштадт 98

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close