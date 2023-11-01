Боруссия Д - Боруссия М 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|11
|пз
|Марко Ройс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|33
|вр
|Мориц Николас
|20
|зщ
|Лука Нец
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|14
|нп
|Алассан Плеа
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1