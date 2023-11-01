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Боруссия Д - Боруссия М 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
20АвстрияпзМарсель Забитцер
11ГерманияпзМарко Ройс
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
21НидерландынпДониэлл Мален
33ГерманияврМориц Николас
20ГерманиязщЛука Нец
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
31ЧехиянпТомаш Чванчара
14ФранциянпАлассан Плеа
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 2Боруссия М
11.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
20.02.2022Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0Боруссия М
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021Кубок Германии1/4 финалаБоруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д3 : 0Боруссия М
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 2Боруссия Д
30.10.2019Кубок Германии2-й раундБоруссия Д2 : 1Боруссия М
19.10.2019Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0Боруссия М
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 1Боруссия Д
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й турБоруссия Д2 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д1 : 0
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 3Боруссия Д
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур3 : 3Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур3 : 1Боруссия М

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