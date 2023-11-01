Айнтрахт Ф - Штутгарт 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|5
|зщ
|Хрвое Смолчич
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|31
|зщ
|Филипп Макс
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 0
|02.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3