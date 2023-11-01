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Айнтрахт Ф - Штутгарт 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Айнтрахт Ф
Штутгарт

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
5ХорватиязщХрвое Смолчич
3ЭквадорзщВильям Пачо
31ГерманиязщФилипп Макс
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
33ГерманияврАлександр Нюбель
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
18ГананпДжейми Левелинг
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
03.05.2023Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
12.09.2021Германия - Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт2 : 2Айнтрахт Ф
31.03.2019Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф3 : 0Штутгарт
02.11.2018Германия - Бундеслига10-й турШтутгарт0 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2018Германия - Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 0Айнтрахт Ф
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 2Айнтрахт Ф
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й тур0 : 1Айнтрахт Ф
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 3Айнтрахт Ф
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала0 : 2Айнтрахт Ф
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0Штутгарт
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт1 : 0
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур0 : 3Штутгарт

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