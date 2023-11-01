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Фортуна - Шальке-04 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
25 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Фортуна
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Шальке-04, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
13.02.2022Германия - Вторая Бундеслига22-й турФортуна2 : 1Шальке-04
28.08.2021Германия - Вторая Бундеслига5-й турШальке-043 : 1Фортуна
27.05.2020Германия - Бундеслига28-й турФортуна2 : 1Шальке-04
09.11.2019Германия - Бундеслига11-й турШальке-043 : 3Фортуна
02.03.2019Германия - Бундеслига24-й турШальке-040 : 4Фортуна
06.02.2019Кубок Германии1/8 финалаШальке-044 : 1Фортуна
06.10.2018Германия - Бундеслига7-й турФортуна0 : 2Шальке-04
23.02.2013Германия - Бундеслига23-й турШальке-042 : 1Фортуна
28.09.2012Германия - Бундеслига6-й турФортуна2 : 2Шальке-04
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 0Фортуна
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турФортуна1 : 3
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 6 ДВФортуна
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур1 : 4Фортуна
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турФортуна4 : 3
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турШальке-041 : 2
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур1 : 2Шальке-04
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 1 ДВШальке-04
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турШальке-043 : 2
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур3 : 0Шальке-04

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