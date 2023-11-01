Фортуна - Шальке-04 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
25 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Шальке-04, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|13.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 4
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|23.02.2013
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2012
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 6 ДВ
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0