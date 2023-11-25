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Аякс - Витесс 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
25 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Аякс
Витесс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Витесс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Витесс
Арнем
40ГерманияврДиант Рамай
3ДаниязщАнтон Гоэи
4НидерландызщЙоррел Хато
19ГрузиязщЖорж Микаутадзе
42НидерландызщArjany Martha
37ХорватияпзЙосип Шутало
8НидерландыпзКеннет Тейлор
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
10АнглияпзЧуба Акпом
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
11ПортугалиянпКарлос Боргес
1КюрасаоврЭлой Ром
6ХорватиязщДоминик Ороз
15НидерландызщРамон Хендрикс
2ГаитизщКарлан Аркус
29ФранциязщНиколя Исима-Мирен
21НидерландыпзМатейс Тилеманс
20НидерландыпзМелле Мёленстен
17ПольшапзКацпер Козловски
42НидерландыпзМиллион Манхуф
25НидерландынпГьян де Регт
7ФранциянпАмин Бутра
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыФиллип Коку
История личных встреч
26.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВитесс1 : 2Аякс
09.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАякс2 : 2Витесс
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВитесс2 : 2Аякс
09.02.2022Кубок Нидерландов1/4 финалаАякс5 : 0Витесс
29.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАякс5 : 0Витесс
16.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВитесс1 : 3Аякс
18.04.2021Кубок НидерландовФиналАякс2 : 1Витесс
26.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАякс2 : 1Витесс
12.02.2020Кубок Нидерландов1/4 финалаВитесс0 : 3Аякс
03.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВитесс2 : 2Аякс
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й тур2 : 2Аякс
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 4-й турАякс0 : 2
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс4 : 1
02.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАякс2 : 0
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й тур5 : 2Аякс
11.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВитесс1 : 3
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур5 : 1Витесс
31.10.2023Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Витесс
27.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВитесс1 : 1
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й тур4 : 0Витесс

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