Аякс - Витесс 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
25 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Витесс, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Витесс
Арнем
|40
|вр
|Диант Рамай
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|19
|зщ
|Жорж Микаутадзе
|42
|зщ
|Arjany Martha
|37
|пз
|Йосип Шутало
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|пз
|Чуба Акпом
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|11
|нп
|Карлос Боргес
|1
|вр
|Элой Ром
|6
|зщ
|Доминик Ороз
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|20
|пз
|Мелле Мёленстен
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|42
|пз
|Миллион Манхуф
|25
|нп
|Гьян де Регт
|7
|нп
|Амин Бутра
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Филлип Коку
История личных встреч
|26.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 2
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|5 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|18.04.2021
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 1
|12.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 3
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 0