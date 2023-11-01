Торпедо-БелАЗ - Минск 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Минск, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Минск
Минск
История личных встреч
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|19.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 5
|17.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0