00:34 ()
Онлайн трансляции
Пятница 24 ноября
Суббота 25 ноября
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Минск 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Торпедо-БелАЗ
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Минск, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Минск
Минск
История личных встреч
01.07.2023Беларусь - Высшая лига14-й турМинск1 : 0Торпедо-БелАЗ
19.08.2022Беларусь - Высшая лига18-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022Беларусь - Высшая лига3-й турМинск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021Беларусь - Высшая лига22-й турМинск0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.05.2021Беларусь - Высшая лига7-й турТорпедо-БелАЗ2 : 1Минск
23.08.2020Беларусь - Высшая лига22-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Минск
02.05.2020Беларусь - Высшая лига7-й турМинск2 : 5Торпедо-БелАЗ
17.08.2019Беларусь - Высшая лига18-й турМинск2 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2019Беларусь - Высшая лига3-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Минск
24.08.2018Беларусь - Высшая лига19-й турМинск0 : 0Торпедо-БелАЗ
12.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й тур1 : 2Торпедо-БелАЗ
04.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й турТорпедо-БелАЗ0 : 0
28.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й тур0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1
08.10.2023Беларусь - Высшая лига24-й тур0 : 1Торпедо-БелАЗ
12.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турМинск2 : 1
05.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й тур0 : 0Минск
29.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й турМинск0 : 1
25.10.2023Беларусь - Высшая лига18-й тур1 : 2Минск
21.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й тур1 : 0Минск

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close