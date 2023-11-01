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Славия-Мозырь - Гомель 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
Славия-Мозырь
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Гомель, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Гомель
Гомель
История личных встреч
02.07.2023Беларусь - Высшая лига14-й турГомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022Беларусь - Высшая лига17-й турСлавия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022Беларусь - Высшая лига2-й турГомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021Беларусь - Высшая лига25-й турГомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021Беларусь - Высшая лига10-й турСлавия-Мозырь2 : 4Гомель
04.11.2019Беларусь - Высшая лига27-й турСлавия-Мозырь3 : 2Гомель
23.06.2019Беларусь - Высшая лига12-й турГомель2 : 2Славия-Мозырь
13.08.2017Беларусь - Высшая лига18-й турСлавия-Мозырь1 : 1Гомель
15.04.2017Беларусь - Высшая лига3-й турГомель2 : 0Славия-Мозырь
31.10.2015Беларусь - Высшая лига25-й турСлавия-Мозырь3 : 1Гомель
10.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й тур0 : 1Славия-Мозырь
05.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й турСлавия-Мозырь0 : 2
01.11.2023Кубок Беларуси1/8 финала1 : 0Славия-Мозырь
28.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й тур2 : 2Славия-Мозырь
21.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й турСлавия-Мозырь0 : 2
10.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турГомель0 : 2
04.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й тур0 : 0Гомель
29.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й тур0 : 2Гомель
22.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й тур0 : 3Гомель
08.10.2023Беларусь - Высшая лига24-й турГомель1 : 4

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