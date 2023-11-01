Славия-Мозырь - Гомель 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Гомель, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Гомель
Гомель
История личных встреч
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 4
|04.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 2
|23.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|13.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4