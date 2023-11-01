Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
25 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ