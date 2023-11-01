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Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
25 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
06.10.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
25.09.2023НХЛ - предсезонные матчиБостон Брюинз3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
04.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
04.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 5Бостон Брюинз
06.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиНью-Йорк Рейнджерс4 : 5Бостон Брюинз
28.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиБостон Брюинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
23.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
16.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ББостон Брюинз
26.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Бостон Брюинз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТБостон Брюинз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Бостон Брюинз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТБостон Брюинз

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