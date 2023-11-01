Лос-Анджелес Кингз - Монреаль Канадиенс 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
26 Ноября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|19.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|04.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5