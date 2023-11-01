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Лос-Анджелес Кингз - Монреаль Канадиенс 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
26 Ноября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
03.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 2Монреаль Канадиенс
11.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 4Лос-Анджелес Кингз
10.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
30.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 2Монреаль Канадиенс
10.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
06.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 3Монреаль Канадиенс
12.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 3Лос-Анджелес Кингз
27.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 1Монреаль Канадиенс
04.12.2016НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 5 БМонреаль Канадиенс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 1
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 1
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТ
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Монреаль Канадиенс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс5 : 6
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 2
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 5

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