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Галатасарай - Аланьяспор 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Галатасарай
Аланьяспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Аланьяспор, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
18.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Аланьяспор1 : 4Галатасарай
23.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 2Аланьяспор
06.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Аланьяспор1 : 1Галатасарай
19.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай0 : 1Аланьяспор
20.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 1Галатасарай
19.10.2020 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай1 : 2Аланьяспор
08.07.2020 Турция - Суперлига 31-й тур Аланьяспор4 : 1Галатасарай
07.12.2019 Турция - Суперлига 14-й тур Галатасарай1 : 0Аланьяспор
02.02.2019 Турция - Суперлига 20-й тур Аланьяспор1 : 1Галатасарай
27.08.2018 Турция - Суперлига 3-й тур Галатасарай6 : 0Аланьяспор
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур 2 : 1Галатасарай
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур 2 : 1Галатасарай
03.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 1
28.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур 0 : 1Галатасарай
24.10.2023 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Галатасарай1 : 3
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Аланьяспор0 : 3
06.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур 1 : 0Аланьяспор
28.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Аланьяспор1 : 2
23.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур 1 : 0Аланьяспор
06.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Аланьяспор2 : 1

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