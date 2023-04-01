Галатасарай - Аланьяспор 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
25 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Аланьяспор, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|18.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 4
|23.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 2
|06.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2020
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|08.07.2020
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|4 : 1
|07.12.2019
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 0
|02.02.2019
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|27.08.2018
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|6 : 0
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1