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Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
26 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США)
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Райан Хаска
История личных встреч
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Калгари Флэймз
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Колорадо Эвеланш
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Колорадо Эвеланш
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Колорадо Эвеланш
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Калгари Флэймз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТКалгари Флэймз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Калгари Флэймз
20.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Калгари Флэймз1 : 5Колорадо Эвеланш
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Колорадо Эвеланш
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Колорадо Эвеланш
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Колорадо Эвеланш
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Калгари Флэймз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКалгари Флэймз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 Б
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2

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