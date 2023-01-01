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Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
26 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
15.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Миннесота Уайлд
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 6 БМиннесота Уайлд
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4Детройт Ред Уингз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Миннесота Уайлд
23.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Детройт Ред Уингз
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Миннесота Уайлд
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Детройт Ред Уингз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
06.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Миннесота Уайлд
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Детройт Ред Уингз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТ
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БМиннесота Уайлд
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 8
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Миннесота Уайлд

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