Вегас Голден Найтс - Аризона Койотс 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
26 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Аризона Койотс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Андре Туриньи
История личных встреч
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|23.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ