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Вегас Голден Найтс - Аризона Койотс 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
26 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Аризона Койотс, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс3 : 1Аризона Койотс
23.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Вегас Голден Найтс
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Аризона Койотс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Аризона Койотс
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс5 : 1Аризона Койотс
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 3Аризона Койотс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 1Аризона Койотс
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Вегас Голден Найтс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 7Вегас Голден Найтс
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс1 : 3Аризона Койотс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Вегас Голден Найтс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Аризона Койотс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс

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