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Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
26 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТСент-Луис Блюз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Сент-Луис Блюз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Сент-Луис Блюз
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз6 : 0Чикаго Блэкхоукс
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс1 : 4Сент-Луис Блюз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 4Сент-Луис Блюз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Чикаго Блэкхоукс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТ
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Чикаго Блэкхоукс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 8
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Сент-Луис Блюз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сент-Луис Блюз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сент-Луис Блюз

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