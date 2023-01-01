Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
27 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|8 : 1
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3