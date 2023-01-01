03:03 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
27 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 27 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 6Каролина Харрикейнз
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 БКаролина Харрикейнз
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 7Каролина Харрикейнз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 5Каролина Харрикейнз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 8
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Каролина Харрикейнз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Коламбус Блю Джекетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс7 : 3
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Коламбус Блю Джекетс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Коламбус Блю Джекетс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close