Оренбург - Ахмат 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
26 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|05.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|08.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|16.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.