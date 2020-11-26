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Оренбург - Ахмат 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
26 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Оренбург
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Оренбург1 : 2Ахмат
05.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
08.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Ахмат
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Ахмат1 : 1Оренбург
16.04.2017 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 3 : 1Оренбург
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Оренбург
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург1 : 2
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ахмат
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 4 : 1Ахмат
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Ахмат
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ахмат
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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