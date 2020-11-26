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Урал - Краснодар 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
26 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Урал
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Краснодар, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар2 : 0Урал
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 1Урал
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1Урал
29.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Урал1 : 3Краснодар
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 1Урал
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал0 : 3Краснодар
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 2Урал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал2 : 4Краснодар
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Урал
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Урал0 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 2 : 1Урал
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Урал
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Урал1 : 4
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 3Краснодар
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Краснодар
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Краснодар
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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