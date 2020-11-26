Урал - Краснодар 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
26 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Краснодар, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Владимир Ивич
История личных встреч
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|29.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 4
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.