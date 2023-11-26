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Рубин - Факел 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Рубин
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Факел, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
25.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турФакел0 : 1Рубин
20.01.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиРубин4 : 4Факел
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур0 : 2Рубин
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур0 : 1Рубин
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 0Рубин
27.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРубин1 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 0
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турФакел1 : 1
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур1 : 2Факел
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A2 : 0Факел
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турФакел2 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур1 : 2Факел
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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