Рубин - Факел 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
26 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Факел, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.