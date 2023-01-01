Ростов - Пари Нижний Новгород 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 4
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.