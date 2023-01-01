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Ростов - Пари Нижний Новгород 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Ростов
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ростов
16.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Пари Нижний Новгород0 : 1Ростов
12.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Ростов
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Ростов1 : 2Пари Нижний Новгород
22.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ростов
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 0
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Пари Нижний Новгород
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 1Пари Нижний Новгород
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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