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Родина - Енисей 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
РодинаЕнисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Енисей, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2Родина
29.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Енисей0 : 1Родина
09.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Родина0 : 2Енисей
30.09.2020 Кубок России Группа 2 Родина3 : 0Енисей
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 1Родина
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Родина4 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Родина
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Родина3 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 4Родина
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей0 : 2
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Енисей4 : 1
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 1Енисей
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей5 : 3

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