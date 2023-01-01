Родина - Енисей 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Енисей, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|29.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 2
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 2
|3 : 0
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3