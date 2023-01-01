Химки - СКА-Хабаровск 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - СКА-Хабаровск, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|28.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|3 : 0
|25.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 0
|05.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 0
|09.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|23.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|06.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|4 : 0
|08.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|4 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1