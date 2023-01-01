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Химки - СКА-Хабаровск 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
ХимкиСКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - СКА-Хабаровск, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Химки
28.05.2022 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Химки3 : 0СКА-Хабаровск
25.05.2022 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч СКА-Хабаровск1 : 0Химки
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Химки
24.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Химки
06.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Химки0 : 0СКА-Хабаровск
09.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Химки0 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Химки
06.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур СКА-Хабаровск4 : 0Химки
08.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Химки0 : 2СКА-Хабаровск
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 4Химки
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Химки2 : 2
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 3Химки
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Химки4 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 2СКА-Хабаровск
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 1

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