03:04 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

Черноморец - Нефтехимик 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
ЧерноморецНефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Нефтехимик, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1Черноморец
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Черноморец0 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 4 : 0Черноморец
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец1 : 3
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала 3 : 0Черноморец
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 2Черноморец
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Нефтехимик
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 2
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 2Нефтехимик

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close