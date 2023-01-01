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Тоттенхэм - Астон Вилла 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
15 Англия зщ Эрик Дайер
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
21 Швеция пз Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Астон Вилла
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Астон Вилла
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
10.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Астон Вилла
13.03.2016 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла3 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур Астон Вилла2 : 1
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Астон Вилла
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла3 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа E. 3-й тур 1 : 4Астон Вилла

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