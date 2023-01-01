Тоттенхэм - Астон Вилла 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Унаи Эмери
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|08.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|13.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4