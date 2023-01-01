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Вильярреал - Осасуна 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Вильярреал
Осасуна

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИспаниязщХорхе Куэнка
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпХерар Морено
9ЧилинпБен Бреретон
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
15ИспаниязщРубен Пенья
22КолумбиязщХоан Мохика
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
16ИспаниянпМой Гомес
9АргентинанпЧими Авила
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
19.03.2023Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 3Вильярреал
17.10.2022Испания - Примера9-й турВильярреал2 : 0Осасуна
05.03.2022Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Вильярреал
17.10.2021Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2Осасуна
11.04.2021Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2Осасуна
19.12.2020Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 3Вильярреал
02.02.2020Испания - Примера22-й турВильярреал3 : 1Осасуна
05.10.2019Испания - Примера8-й турОсасуна2 : 1Вильярреал
01.03.2017Испания - Примера25-й турОсасуна1 : 4Вильярреал
25.09.2016Испания - Примера6-й турВильярреал3 : 1Осасуна
22.11.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВВильярреал
12.11.2023Испания - Примера13-й тур3 : 1Вильярреал
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й тур1 : 2Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 5Вильярреал
11.11.2023Испания - Примера13-й турОсасуна1 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 1Осасуна
20.10.2023Испания - Примера10-й турОсасуна2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур4 : 0Осасуна

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