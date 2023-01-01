Вильярреал - Осасуна 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
26 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Бен Бреретон
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|нп
|Мой Гомес
|9
|нп
|Чими Авила
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Марселино Гарсия Тораль
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 3
|17.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|25.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|22.11.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0