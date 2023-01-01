Реал Сосьедад - Севилья 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
26 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|19
|нп
|Умар Садик
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|21
|пз
|Оливер Торрес
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 2
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 2
|04.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.