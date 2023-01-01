03:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 26 ноября
Свернуть список

Реал Сосьедад - Севилья 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
26 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Реал Сосьедад
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
19НигериянпУмар Садик
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
24ФранцияпзБубакари Сумаре
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
21ИспанияпзОливер Торрес
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
04.06.2023Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад2 : 1Севилья
09.11.2022Испания - Примера14-й турСевилья1 : 2Реал Сосьедад
20.03.2022Испания - Примера29-й турСевилья0 : 0Реал Сосьедад
19.09.2021Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад0 : 0Севилья
18.04.2021Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад1 : 2Севилья
09.01.2021Испания - Примера18-й турСевилья3 : 2Реал Сосьедад
16.07.2020Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад0 : 0Севилья
29.09.2019Испания - Примера7-й турСевилья3 : 2Реал Сосьедад
10.03.2019Испания - Примера27-й турСевилья5 : 2Реал Сосьедад
04.11.2018Испания - Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 0Севилья
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Реал Сосьедад
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й тур2 : 0Севилья
04.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 1Севилья
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 3Севилья
28.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Севилья
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close