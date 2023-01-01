Кадис - Реал Мадрид 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
26 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Мадрид, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|33
|зщ
|Лукас Пирес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 3
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|03.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.