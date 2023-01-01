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Кадис - Реал Мадрид 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
26 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Кадис
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Мадрид, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Мадрид
Мадрид
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
22ИспаниязщХорхе Мере
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
33БразилиязщЛукас Пирес
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
11ИспаниянпИван Алехо
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
10ХорватияпзЛука Модрич
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
14Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
15.04.2023Испания - Примера29-й турКадис0 : 2Реал Мадрид
10.11.2022Испания - Примера14-й турРеал Мадрид2 : 1Кадис
15.05.2022Испания - Примера37-й турКадис1 : 1Реал Мадрид
19.12.2021Испания - Примера18-й турРеал Мадрид0 : 0Кадис
21.04.2021Испания - Примера31-й турКадис0 : 3Реал Мадрид
17.10.2020Испания - Примера6-й турРеал Мадрид0 : 1Кадис
03.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчКадис1 : 3Реал Мадрид
06.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Кадис
28.10.2023Испания - Примера11-й турКадис2 : 2
23.10.2023Испания - Примера10-й тур2 : 0Кадис
07.10.2023Испания - Примера9-й турКадис0 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 2Кадис
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турРеал Мадрид3 : 0
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Реал Мадрид
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й тур1 : 2Реал Мадрид
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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